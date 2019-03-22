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СНГ 22.03.2019 19:50

В Армении могут открыть расследование по факту возможной фальсификации итогов президентских выборов 1998 года, на которых победил Кочарян

Специальная следственная служба (ССС) Армении готовит материалы в связи с возможной фальсификацией результатов президентских выборов 1998 года, на которых победу одержал Роберт Кочарян.

"Готовятся материалы по эпизоду фальсификации президентских выборов 1998 года", - сообщила армянской службе радиостанции "Свобода" пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

Ранее бывший замминистра обороны Армении (1995-1999 годы) Ваана Ширханян опубликовал в СМИ письмо Р.Кочаряну, обвинив его в фальсификации выборов, на которых, по его утверждению, победу одержал убитый в результате теракта в парламенте 1999 года председатель Национального Собрания Карен Демирчян.

В своем письме В.Ширханян обвиняет Р.Кочаряна в связи с терактом в парламенте, а также в готовности передать Азербайджану город Мегри на юге Армении в обмен на Лачинский коридор, связывающий Армению с непризнанным Нагорным Карабахом.

Ранее в пятницу директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян заявил журналистам, что Генеральная прокуратура направила письмо В.Ширханяна в СНБ и ССС.

"Проводятся проверочные мероприятия. Если будут найдены обоснованные факты, будет дан ход", - сказал А.Ванецян.

Бывший замминистра обороны Армении В.Ширханян обвинялся в участии в вооруженной банде, планировавшей захват власти в Армении. 25 июня 2018 года суд в Ереване освободил В.Ширханяна под подписку о невыезде под личное поручительство двух депутатов парламента Армении.

Экс-президент Армении Р.Кочарян арестован. Он обвиняется в свержении конституционного строя. Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Р.Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Р.Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя (ст. 300.1 УК Армении) и получении взятки в особо крупном размере (ст.311 УК Армении).

Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОЧАРЯН, ОБВИНЕНИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]