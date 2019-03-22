Вертолет рухнул на аэродроме в Литве, ранены два человека

На аэродроме в Барисяй Йонишкского района Литвы во второй половине дня пятницы упал вертолет, ранено два человека, сообщили пожарные-спасатели.

"В аэропорту упал вертолет, двое мужчин без сознания", - сказал BNS представитель Департамента противопожарной охраны и спасения.

Более подробной информации сотрудники департамента пока не предоставляют.

Единый центр помощи информировал, что сообщение об инциденте поступило в 17.20 местного времени.