Вертолет рухнул на аэродроме в Литве, ранены два человека

На аэродроме в Барисяй Йонишкского района Литвы во второй половине дня пятницы упал вертолет, ранено два человека, сообщили пожарные-спасатели.
"В аэропорту упал вертолет, двое мужчин без сознания", - сказал BNS представитель Департамента противопожарной охраны и спасения.
Более подробной информации сотрудники департамента пока не предоставляют.
Единый центр помощи информировал, что сообщение об инциденте поступило в 17.20 местного времени.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»