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СНГ 22.03.2019 22:17

Армения надеется на сотрудничество и реализацию совместных программ с США - Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян провел встречу с новым послом США в республике Линн Трейси, сообщила пресс-служба правительства Армении.

Согласно сообщению, на встрече Н.Пашинян заявил, что Ереван уверенно движется по пути развития и укрепления демократии, борьбы с коррупцией, укрепления прав человека и свободы слова.

"Премьер посчитал важным сотрудничество и реализацию совместных программ в указанных сферах с США", - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, Л.Трейси "подтвердила крепкое содействие США суверенной Армении в сотрудничестве по демократической повестке, антикоррупционной деятельности, вопросах экономики, политики и региональной и международной безопасности".

На встрече стороны обсудили также вопросы карабахского урегулирования.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, США, ПРЕМЬЕР, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]