Армения надеется на сотрудничество и реализацию совместных программ с США - Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян провел встречу с новым послом США в республике Линн Трейси, сообщила пресс-служба правительства Армении.

Согласно сообщению, на встрече Н.Пашинян заявил, что Ереван уверенно движется по пути развития и укрепления демократии, борьбы с коррупцией, укрепления прав человека и свободы слова.

"Премьер посчитал важным сотрудничество и реализацию совместных программ в указанных сферах с США", - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, Л.Трейси "подтвердила крепкое содействие США суверенной Армении в сотрудничестве по демократической повестке, антикоррупционной деятельности, вопросах экономики, политики и региональной и международной безопасности".

На встрече стороны обсудили также вопросы карабахского урегулирования.