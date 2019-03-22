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Дальнее зарубежье 22.03.2019 22:59

Подозреваемый в расправе над двумя десятками людей в Сирии арестован в Венгрии

Полиция Венгрии арестовала гражданина Сирии, которому инкриминируется участие в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и организация терактов, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на главного прокурора Будапешта Тибора Иболя.

На востоке Венгрии полиция арестовала 27-летнего сирийца, который как предполагают правоохранительные органы, был влиятельным участником ИГ, организовывал теракты при участии смертников, и принимал участие в расправах.

"Существуют разумные основания подозревать, что мужчина лично принимал участие в расправах", - говорится в сообщении прокуратуры

Следствие полагает, что он участвовал в убийстве 20 людей в сирийским городе Хомс в 2016 году. Когда мужчину арестовали, он ожидал депортации из Венгрии в Грецию.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНГРИЯ, ПОЛИЦИЯ, СИРИЕЦ, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]