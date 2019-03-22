Украина должна выплатить $15,7 млрд по внешнему долгу в этом году

Выплаты Украины по валовому внешнему долгу в 2019 году составят $15,7 млрд , свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Как уточнил центробанк, в январе-марте этого года выплаты по валовому внешнему долгу составят $5,609 млрд, в том числе $4,28 млрд предстоит перечислить в счет основной суммы, после чего во втором-третьем кварталах сумма выплат снизится до $3,608 млрд и $3,919 млрд соответственно.

В четвертом квартале 2019 года сумма выплат составит $2,519 млрд, в том числе - $1,853 млрд в счет основной суммы, уточняется в материалах НБУ.

Валовый внешний долг Украины по итогам четвертого квартала 2018 года возрос на $515 млн, или 0,45%, - до $114,71 млрд. В то же время в целом за минувший год валовый внешний долг Украины сократился на $0,74 млрд, или 0,64%, тогда как годом ранее он вырос на $2,93 млрд, или 2,6%.