"Литовские желдороги" подписали договор с подрядчиком на восстановление ветки в Латвию

Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги") в пятницу подписала договор о восстановлении разобранного в 2008 году участка железнодорожных путей в латвийский Реньге с победившим на конкурсе предприятием по прокладке и ремонту железных дорог Vitras-S, говорится в сообщении "Литовских желдорог".

Vitras-S контролируется эстонской группой ж/д услуг Skinest Rail. Стоимость контракта составляет 11,35 млн евро (с НДС).

Vitras-S восстановит участок путей протяженностью 19 км, построит или отремонтирует пять переездов, шесть мостов, выполнить другие работы.

Участок ж/д путей предполагается восстановить до конца 2019 года, как и обязалась Lietuvos gelezinkeliai перед Еврокомиссией (ЕК).

Как сообщалось Lietuvos gelezinkeliai в январе 2019 года заплатила штраф в размере почти 28 млн евро, наложенный на нее Еврокомиссией за ограничение конкуренции. Компания в 2008 году разобрала рельсы на участке железной дороги из Мажейкяя (Литва), где находится НПЗ Orlen Lietuva, в Реньге (Латвия). С жалобой на действия Литвы обращалась не только Латвия, но и польский нефтеконцерн Orlen, контролирующий Мажейкяйский НПЗ.

Литовская ж/д компания утверждает, что ветка была одним из альтернативных путей в Латвию, но не единственным, была в очень плохом состоянии и небезопасна для использования, однако другие возможности железнодорожного сообщения с Латвией были обеспечены.

В 2007 году, когда ветка в Реньге еще использовалась, из Литвы в Латвию было перевезено 675 тыс. тонн нефтепродуктов. Когда ветку перестали использовать, по сообщению Lietuvos gelezinkeliai, количество перевозимых из Литвы в Латвию нефтепродуктов колебалось от 480 тыс. до 941 тыс. тонн в год.