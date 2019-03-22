"Литовские желдороги" подписали договор с подрядчиком на восстановление ветки в Латвию

Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги") в пятницу подписала договор о восстановлении разобранного в 2008 году участка железнодорожных путей в латвийский Реньге с победившим на конкурсе предприятием по прокладке и ремонту железных дорог Vitras-S, говорится в сообщении "Литовских желдорог".
Vitras-S контролируется эстонской группой ж/д услуг Skinest Rail. Стоимость контракта составляет 11,35 млн евро (с НДС).
Vitras-S восстановит участок путей протяженностью 19 км, построит или отремонтирует пять переездов, шесть мостов, выполнить другие работы.
Участок ж/д путей предполагается восстановить до конца 2019 года, как и обязалась Lietuvos gelezinkeliai перед Еврокомиссией (ЕК).
Как сообщалось Lietuvos gelezinkeliai в январе 2019 года заплатила штраф в размере почти 28 млн евро, наложенный на нее Еврокомиссией за ограничение конкуренции. Компания в 2008 году разобрала рельсы на участке железной дороги из Мажейкяя (Литва), где находится НПЗ Orlen Lietuva, в Реньге (Латвия). С жалобой на действия Литвы обращалась не только Латвия, но и польский нефтеконцерн Orlen, контролирующий Мажейкяйский НПЗ.
Литовская ж/д компания утверждает, что ветка была одним из альтернативных путей в Латвию, но не единственным, была в очень плохом состоянии и небезопасна для использования, однако другие возможности железнодорожного сообщения с Латвией были обеспечены.
В 2007 году, когда ветка в Реньге еще использовалась, из Литвы в Латвию было перевезено 675 тыс. тонн нефтепродуктов. Когда ветку перестали использовать, по сообщению Lietuvos gelezinkeliai, количество перевозимых из Литвы в Латвию нефтепродуктов колебалось от 480 тыс. до 941 тыс. тонн в год.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»