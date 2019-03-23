ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 25 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз», - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Р.Бабаев
Украина должна выплатить $15,7 млрд по внешнему долгу в этом году
Нефть продолжает дешеветь на фоне общего неприятия риска, Brent опустилась до $66,6 за баррель
Президент AIBA Рахимов временно сложил свои полномочия
Американские астронавты вышли в космос с борта МКС для замены аккумуляторов
Выездной налог для туристов повысят в Египте впервые с 2013 года
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Глава МИД Ирана назвал США главным источником нестабильности на Ближнем Востоке
В НАТО не видят прогресса в женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье, но поддерживают этот формат как единственный имеющийся
Трамп заявляет об отмене дополнительных масштабных санкций против Северной Кореи
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»