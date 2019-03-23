Трамп заявляет об отмене дополнительных масштабных санкций против Северной Кореи

"Сегодня Минфин США объявил, что дополнительные масштабные будут добавлены к уже действующим санкциям против Северной Кореи. А сегодня я распорядился об отмене этих дополнительных санкций!" - написал он на своей странице в Twitter.
Однако он не уточнил, какие санкции имеются в виду.
Накануне Минфин США ввел санкции в отношении двух судоходных компаний из Китая - Dalian Haibo Inernational и Liaoning Danxing International. Также в четверг Минфин США внес российские суда "Тантал" и "Витязь" в списки нарушителей санкционного режима в отношении Северной Кореи, а всего в списках нарушителей фигурируют более 60 судов.
В конце февраля состоялся второй саммит лидеров США и КНДР, который закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
После саммита Д.Трамп заявил, что КНДР потребовали полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»