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Регион 23.03.2019 09:28

В НАТО не видят прогресса в женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье, но поддерживают этот формат как единственный имеющийся

НАТО поддерживает формат женевских международных дискуссий по безопасности в Закавказье, заявил в пятницу грузинской телекомпании "Имеди" специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

По его словам, в альянсе видят, что результата женевские переговоры пока не принесли и что "процесс никуда не идет", однако понимают, что на сегодняшний день это единственное средство, которое имеется.

Что касается в целом отношения НАТО к ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии, то, как заявляет Дж.Аппатурай, НАТО продолжает политику непризнания независимости этих регионов, а также продолжает призывать Россию выполнить обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

"НАТО постоянно призывает Россию вернуться в рамки принципов международного права, взятых на международном уровне обязательств. Это, конечно же, в первую очередь касается территориальной целостности и суверенитета Грузии", - сказал он.

При этом Дж.Аппатурай отметил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Тбилиси в очередной раз заявит о том, что Североатлантический альянс признает территориальную целостность и суверенитет Грузии.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО посетит Тбилиси с визитом 24 марта. Й.Столтенберг 25 марта ознакомится с ходом проходящих в Грузии учений "NATO-GEO EXERCISE 2019", участие в которых принимают военнослужащие 24 стран-членов НАТО и партнеров альянса.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ЖЕНЕВА, ДИСКУССИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]