В НАТО не видят прогресса в женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье, но поддерживают этот формат как единственный имеющийся

НАТО поддерживает формат женевских международных дискуссий по безопасности в Закавказье, заявил в пятницу грузинской телекомпании "Имеди" специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.
По его словам, в альянсе видят, что результата женевские переговоры пока не принесли и что "процесс никуда не идет", однако понимают, что на сегодняшний день это единственное средство, которое имеется.
Что касается в целом отношения НАТО к ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии, то, как заявляет Дж.Аппатурай, НАТО продолжает политику непризнания независимости этих регионов, а также продолжает призывать Россию выполнить обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
"НАТО постоянно призывает Россию вернуться в рамки принципов международного права, взятых на международном уровне обязательств. Это, конечно же, в первую очередь касается территориальной целостности и суверенитета Грузии", - сказал он.
При этом Дж.Аппатурай отметил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Тбилиси в очередной раз заявит о том, что Североатлантический альянс признает территориальную целостность и суверенитет Грузии.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО посетит Тбилиси с визитом 24 марта. Й.Столтенберг 25 марта ознакомится с ходом проходящих в Грузии учений "NATO-GEO EXERCISE 2019", участие в которых принимают военнослужащие 24 стран-членов НАТО и партнеров альянса.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»