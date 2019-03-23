Глава МИД Ирана назвал США главным источником нестабильности на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Джавад Зариф видит в США главного виновника нестабильности на Ближнем Востоке.

"США - единственный крупный источник нестабильности на Ближнем Востоке", - написал Дж.Зариф в Twitter.

"Можно ошибочно полагать, что регулярное нарушение международных законов, запугивание суверенных государств... является свидетельством силы. Это не так", - добавил он.

"Это безрассудство лишь показывает панику угасающей империи", - подчеркнул глава иранского МИД.

Ранее в пятницу госсекретарь США Майк Помпео на встрече со спикером парламента Ливана раскритиковал деятельность связанной с Тегераном организации "Хезболла", обвинив движение в дестабилизации ситуации в Ливане и во всем ближневосточном регионе.