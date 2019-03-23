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Регион 23.03.2019 09:54

Глава МИД Ирана назвал США главным источником нестабильности на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Джавад Зариф видит в США главного виновника нестабильности на Ближнем Востоке.

"США - единственный крупный источник нестабильности на Ближнем Востоке", - написал Дж.Зариф в Twitter.

"Можно ошибочно полагать, что регулярное нарушение международных законов, запугивание суверенных государств... является свидетельством силы. Это не так", - добавил он.

"Это безрассудство лишь показывает панику угасающей империи", - подчеркнул глава иранского МИД.

Ранее в пятницу госсекретарь США Майк Помпео на встрече со спикером парламента Ливана раскритиковал деятельность связанной с Тегераном организации "Хезболла", обвинив движение в дестабилизации ситуации в Ливане и во всем ближневосточном регионе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, США, БЛИЖВОСТОК, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]