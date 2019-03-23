Сохранять спокойствие и не участвовать в ложных дебатах призвал журналистов президент Франции Эмманюэль Макрон в ответ на вопрос о привлечении военных из состава операции Sentinelle к обеспечению порядка в предстоящую субботу, когда в стране ожидается очередная протестная акция "желтых жилетов".
"Я говорил и повторял: то, что произошло в минувшую субботу на Елисейских полях, недопустимо. Ответ на это был дан в плане организации поддержания порядка премьер-министром и министром внутренних дел", - заявил Э.Макрон в пятницу на брифинге в Брюсселе после завершения саммита ЕС.
"Но что было решено в то же время относительно наших военных в рамках операции Sentinelle, это точно то же, что было решено в декабре и несколько раз в прошлом: то есть обратиться к военным из операции Sentinelle в том, что касается их миссии - борьбы против терроризма и защиты чувствительных объектов, чтобы освободить от этого полицейских и жандармов", - объяснил французский президент.
По его словам, "ни в каком случае армия в нашей стране не будет заниматься поддержанием общественного порядка". "Это абсолютно надуманные дебаты. Этого никогда не было в последние годы и не будет впредь", - заверил Э.Макрон.
Те, кто "запугивает себя и других", отметил он, заблуждаются.
"Военные выполняют то, что является их задачей, миссией в рамках операции Sentinelle. Только мы их мобилизовали дополнительно, как это делали не один раз, чтобы больше освободить полицейских и жандармов. Полицейские и жандармы будут привлечены к поддержанию порядка с целью сопровождения законно заявленных манифестаций и препятствования запрещенным действиям, сборищам, беспорядкам и погромщикам", - заявил президент.
Sentinelle ("Караульный") - это операция французских вооруженных сил, развернутая после терактов 2015 года с целью предупредить террористическую угрозу на территории Франции и защитить "чувствительные пункты" страны.
Баку и Монтевидео довольны началом экспорта в Уругвай нефти из Азербайджана
Президент Алиев соболезнует в связи с многочисленными жертвами крушения парома в Ираке
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде в Пакистане
Украина должна выплатить $15,7 млрд по внешнему долгу в этом году
Нефть продолжает дешеветь на фоне общего неприятия риска, Brent опустилась до $66,6 за баррель
Российские парусники совершат кругосветное плавание, приуроченное к 200-летию открытия Антарктиды - распоряжение Медведева
МВД Азербайджана сообщает о раскрытии ряда крупных квартирных краж
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»