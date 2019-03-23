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Дальнее зарубежье 23.03.2019 10:20

Макрон заверил, что французские военные не будут брошены против "желтых жилетов"

Сохранять спокойствие и не участвовать в ложных дебатах призвал журналистов президент Франции Эмманюэль Макрон в ответ на вопрос о привлечении военных из состава операции Sentinelle к обеспечению порядка в предстоящую субботу, когда в стране ожидается очередная протестная акция "желтых жилетов".

"Я говорил и повторял: то, что произошло в минувшую субботу на Елисейских полях, недопустимо. Ответ на это был дан в плане организации поддержания порядка премьер-министром и министром внутренних дел", - заявил Э.Макрон в пятницу на брифинге в Брюсселе после завершения саммита ЕС.

"Но что было решено в то же время относительно наших военных в рамках операции Sentinelle, это точно то же, что было решено в декабре и несколько раз в прошлом: то есть обратиться к военным из операции Sentinelle в том, что касается их миссии - борьбы против терроризма и защиты чувствительных объектов, чтобы освободить от этого полицейских и жандармов", - объяснил французский президент.

По его словам, "ни в каком случае армия в нашей стране не будет заниматься поддержанием общественного порядка". "Это абсолютно надуманные дебаты. Этого никогда не было в последние годы и не будет впредь", - заверил Э.Макрон.

Те, кто "запугивает себя и других", отметил он, заблуждаются.

"Военные выполняют то, что является их задачей, миссией в рамках операции Sentinelle. Только мы их мобилизовали дополнительно, как это делали не один раз, чтобы больше освободить полицейских и жандармов. Полицейские и жандармы будут привлечены к поддержанию порядка с целью сопровождения законно заявленных манифестаций и препятствования запрещенным действиям, сборищам, беспорядкам и погромщикам", - заявил президент.

Sentinelle ("Караульный") - это операция французских вооруженных сил, развернутая после терактов 2015 года с целью предупредить террористическую угрозу на территории Франции и защитить "чувствительные пункты" страны.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, ПРОТЕСТЫ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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