Лондон считает Голаны территорией, оккупированной Израилем

Великобритания после заявления президента США Дональда Трампа о планах признания израильского суверенитета над Голанскими высотами, вновь заявила, что считает эту территорию оккупированной Израилем.
"Великобритания считает Голанские высоты территорией, оккупированной Израилем. Аннексия территории силой запрещена по международному праву, в том числе Уставом ООН. Мы не признаем аннексию, осуществленную Израилем в 1981 году, и у нас нет планов менять нашу позицию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского МИД.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами".
Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года. В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.
СБ ООН не признал этого решения. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»