Макрон недоволен итогами саммита ЕС по разделу климата

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "в высшей степени недостаточными" заключения по климатическим изменениям состоявшегося в Брюсселе 21-22 марта саммита ЕС.
"Компромисс был найден, но он принадлежит к числу тех европейских компромиссов, которые относятся к возможно наименее худшим решениям", - так оценил Э.Макрон принятое в пятницу постановление по климату Европейского совета.
По его мнению, не дан ясный ответ ни по обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату от 2015 года; ни по вызовам, определенным в научном плане лучшими экспертами; ни по оправданным требованиям молодежи, которая каждую неделю проводит в европейских столицах свои манифестации в защиту климата.
"По этой части нам также нужно пробуждение. Но оно еще не произошло. Не буду вам лгать", - сказал Э.Макрон журналистам, комментируя на брифинге итоги саммита ЕС.
По его словам, все, что удалось добавить к проекту постановления, - это обсудить данную тему до конца полугодия на другом Европейском совете, и то потому, что в сентябре предстоит саммит ООН по климату.
"Но мы не можем довольствоваться заключениями, которые даже не осмеливаются напомнить, что мы должны достичь углеродного нейтралитета к 2050 году", - подчеркнул президент Франции.
"Тем не менее, мы продолжим импульс и мобилизацию, они необходимы", - заявил Э.Макрон.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»