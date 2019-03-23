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Дальнее зарубежье 23.03.2019 12:05

США ввели санкции в отношении Венесуэльского банка социально-экономического развития и еще четырех банков

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в пятницу внесло Венесуэльский банк социального и экономического развития (BANDES) и еще четыре банковские структуры в санкционный список, связанный с ситуацией в Венесуэле, говорится в сообщении OFAC.

В SDN-списки попали также, венесуэльские кредитные организации Banco Bicentenario del Pueblo, Banco de Venezuela, Banco Prodem и уругвайский Banco Bandes Uruguay.

Введенные против банков санкции предполагают замораживание активов организаций на территории США.

"Члены режима Николаса Мадуро (президента Венесуэлы - ИФ) превратили BANDES и его дочерние структуры в инструмент для перевода денежных средств за границу в попытке поддержать Н.Мадуро", - приводятся в пресс-релизе слова главы Минфина США Стивена Мнучина.

"Н.Мадуро и его помощники в стремлении удержать власть исказили первоначальную роль банка, основанного для того, чтобы помогать социальному и экономическому процветанию венесуэльского народа", - считает министр.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, БАНКИ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]