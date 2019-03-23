США ввели санкции в отношении Венесуэльского банка социально-экономического развития и еще четырех банков

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в пятницу внесло Венесуэльский банк социального и экономического развития (BANDES) и еще четыре банковские структуры в санкционный список, связанный с ситуацией в Венесуэле, говорится в сообщении OFAC.
В SDN-списки попали также, венесуэльские кредитные организации Banco Bicentenario del Pueblo, Banco de Venezuela, Banco Prodem и уругвайский Banco Bandes Uruguay.
Введенные против банков санкции предполагают замораживание активов организаций на территории США.
"Члены режима Николаса Мадуро (президента Венесуэлы - ИФ) превратили BANDES и его дочерние структуры в инструмент для перевода денежных средств за границу в попытке поддержать Н.Мадуро", - приводятся в пресс-релизе слова главы Минфина США Стивена Мнучина.
"Н.Мадуро и его помощники в стремлении удержать власть исказили первоначальную роль банка, основанного для того, чтобы помогать социальному и экономическому процветанию венесуэльского народа", - считает министр.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»