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Происшествия 23.03.2019 10:34

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае достигло 64 человек

Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Цзянсу возросло до 64 человек, сообщают в субботу китайские СМИ.

По данным газеты South China Morning Post ранения из-за взрыва получили 640 человек. Состояние 21 пострадавшего оценивается как критическое, а 73 пострадавших - как тяжелое.

Пропавшими без вести числятся 28 человек, в субботу одного из пострадавших обнаружили живым под завалами спустя порядка 40 часов после взрыва.

Взрыв прогремел в четверг на заводе компании Tianjiayi Chemical , который специализируется на производстве пестицидов.

Мощность взрыва была такова, что взрывной волной выбило окна расположенных по соседству зданий, среди которых - школа. Повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы близ завода.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ЗАВОД, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]