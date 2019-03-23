Число жертв взрыва на химзаводе в Китае достигло 64 человек

По данным газеты South China Morning Post ранения из-за взрыва получили 640 человек. Состояние 21 пострадавшего оценивается как критическое, а 73 пострадавших - как тяжелое.
Пропавшими без вести числятся 28 человек, в субботу одного из пострадавших обнаружили живым под завалами спустя порядка 40 часов после взрыва.
Взрыв прогремел в четверг на заводе компании Tianjiayi Chemical , который специализируется на производстве пестицидов.
Мощность взрыва была такова, что взрывной волной выбило окна расположенных по соседству зданий, среди которых - школа. Повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы близ завода.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»