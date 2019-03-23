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Происшествия 23.03.2019 10:46

Туристов сняли со сломавшегося фуникулера в Кузбассе, пострадавших нет

Почти 40 туристов оказались заблокированными на канатной дороге (подъемнике) в кузбасском Шерегеше, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в экстренных службах региона.

"Эвакуацией туристов занимается областная спасательная служба, всего в момент инцидента на подъемнике было 38 человек. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Причины остановки подъемника выясняются.

Между тем, очевидцы сообщают, что туристы провели в "подвешенном состоянии" почти 1,5 часа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КУЗБАСС, ПОДЪЕМНИК, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]