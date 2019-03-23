Туристов сняли со сломавшегося фуникулера в Кузбассе, пострадавших нет

Почти 40 туристов оказались заблокированными на канатной дороге (подъемнике) в кузбасском Шерегеше, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в экстренных службах региона.

"Эвакуацией туристов занимается областная спасательная служба, всего в момент инцидента на подъемнике было 38 человек. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Причины остановки подъемника выясняются.

Между тем, очевидцы сообщают, что туристы провели в "подвешенном состоянии" почти 1,5 часа.