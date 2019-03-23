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Дальнее зарубежье 23.03.2019 15:54

Курдские ополченцы подтвердили освобождение от ИГ последнего поселения в Сирии - СМИ

Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в субботу об освобождении последней территории, удерживаемой террористической группировкой "Исламское государство" в населенном пункте Багуз, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя СДС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что террористическая группировка ИГ полностью разгромлена в Сирии.

"Багуз свободен, военная победа над ИГ достигнута", - заявил представитель СДС Мустафа Бали.

Он заявил, что вся территория Сирии "теперь очищена от боевиков ИГ", отмечает телеканал Sky News.

"Сирийские демократические силы объявляют о полном уничтожении так называемого халифата и стопроцентном территориальном поражении ИГ", - заявил пресс-секретарь.

В то же время, СДС пообещали продолжить борьбу с ИГ до полного истребления группировки.

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Тэги: СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]