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Дальнее зарубежье 23.03.2019 13:23

Генпрокурор США подтвердил, что может на выходных сообщить Конгрессу об основных выводах Мюллера

Генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что уже на ближайших выходных, возможно, сможет ознакомить Конгресс с основными выводами спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года, передаёт CNN.

"Возможно, я смогу ознакомить вас с основными выводами спецпрокурора уже на этих выходных", - цитирует CNN выдержки из письма У.Барра руководителям комитетов по юридическим делам Сената и Палаты представителей.

Ранее сообщалось, что Р.Мюллер передал финальную версию своего доклада У.Барру, который уже приступил к изучению документа. Американские СМИ отмечают со ссылкой на информированные источники, что доклад "всеобъемлющий".

Основной задачей Р.Мюллера было определить, существовал ли сговор между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа.

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Тэги: США, МЮЛЛЕР, ДОКЛАД, КОНГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]