Генпрокурор США подтвердил, что может на выходных сообщить Конгрессу об основных выводах Мюллера

Генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что уже на ближайших выходных, возможно, сможет ознакомить Конгресс с основными выводами спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года, передаёт CNN.

"Возможно, я смогу ознакомить вас с основными выводами спецпрокурора уже на этих выходных", - цитирует CNN выдержки из письма У.Барра руководителям комитетов по юридическим делам Сената и Палаты представителей.

Ранее сообщалось, что Р.Мюллер передал финальную версию своего доклада У.Барру, который уже приступил к изучению документа. Американские СМИ отмечают со ссылкой на информированные источники, что доклад "всеобъемлющий".

Основной задачей Р.Мюллера было определить, существовал ли сговор между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа.