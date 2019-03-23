Генпрокурор США подтвердил, что может на выходных сообщить Конгрессу об основных выводах Мюллера

"Возможно, я смогу ознакомить вас с основными выводами спецпрокурора уже на этих выходных", - цитирует CNN выдержки из письма У.Барра руководителям комитетов по юридическим делам Сената и Палаты представителей.
Ранее сообщалось, что Р.Мюллер передал финальную версию своего доклада У.Барру, который уже приступил к изучению документа. Американские СМИ отмечают со ссылкой на информированные источники, что доклад "всеобъемлющий".
Основной задачей Р.Мюллера было определить, существовал ли сговор между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»