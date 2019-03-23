Ряд стран Латинской Америки дал старт новому международному объединению

Главы Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, Чили, Эквадора, а также посол Гайаны в Чили в пятницу подписали "декларацию Сантьяго", предусматривающую "обновление и расширение интеграции Южной Америки" в рамках нового международного образования, названного "Форумом ради прогресса Южной Америки" или Просур (Prosur), информирует агентство ЭФЭ.

Декларация подписана во дворце "Ла-Монеда" - резиденции правительства в столице Чили.

На правах наблюдателей на церемонии подписания присутствовали заместители глав МИД Боливии и Уругвая, а также посол Кубы в Суринаме. Статус наблюдателя позволит представителям этих стран участвовать в диалоге и подписать акт о присоединении тогда, когда они примут соответствующее решение.

Наблюдатели отмечают, что новое международное образование сможет прийти на смену проекту "Унасур", который к настоящему моменту практически прекратил существование.