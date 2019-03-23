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Дальнее зарубежье 23.03.2019 13:48

Ряд стран Латинской Америки дал старт новому международному объединению

Главы Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, Чили, Эквадора, а также посол Гайаны в Чили в пятницу подписали "декларацию Сантьяго", предусматривающую "обновление и расширение интеграции Южной Америки" в рамках нового международного образования, названного "Форумом ради прогресса Южной Америки" или Просур (Prosur), информирует агентство ЭФЭ.

Декларация подписана во дворце "Ла-Монеда" - резиденции правительства в столице Чили.

На правах наблюдателей на церемонии подписания присутствовали заместители глав МИД Боливии и Уругвая, а также посол Кубы в Суринаме. Статус наблюдателя позволит представителям этих стран участвовать в диалоге и подписать акт о присоединении тогда, когда они примут соответствующее решение.

Наблюдатели отмечают, что новое международное образование сможет прийти на смену проекту "Унасур", который к настоящему моменту практически прекратил существование.

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Тэги: ЛАТАМЕРИКА, ГОСУДАРСТВА, ОБЪЕДИНЕНИЕ, PROSUR

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]