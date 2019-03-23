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СНГ 23.03.2019 19:04

Порошенко рассчитывает получить ПДЧ в НАТО в виде "дорожной карты" до 2023г

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Киев сможет получить план действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО раньше 2023 года, в котором, как в "дорожной карте", будет прописан конкретный перечень шагов, необходимых для вхождения страны в Североатлантический альянс.

"Украина в состоянии получить план действий относительно членства в НАТО до 2023г. И в плане действий относительно членства будет записан перечень шагов и дата, как в "дорожной карте", - сказал он в интервью телеканалу "Украина" в пятницу вечером.

Глава государства напомнил, что уже на Лондонском саммите НАТО в декабре 2019 года намерен поставить вопрос о предоставлении ПДЧ для Украины.

Как сообщалось, 7 февраля 2019г Верховная Рада обратилась к государствам-членам НАТО с призывом поддержать намерения Украины получить членство в Альянсе и на саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019 года начать формальный диалог о предоставления ПДЧ. Кроме того, украинский парламент обращается к Североатлантическому совету и Парламентской ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов НАТО с просьбой поддержать высказанное Украиной намерение обрести членство в НАТО.

Позже в своем поздравлении Й.Столтенбергу с его приближающимся 60-летним юбилеем П.Порошенко выразил надежду на предоставлении Украине плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) на саммите Североатлантического альянса, проведение которого запланировано на декабрь 2019 года в Лондоне.

В обнародованном 14 марта 2019г ежегодном докладе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, обнародованном в Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса говорится, что НАТО вновь подтверждает перспективу членства Украины в альянсе и констатирует усиление политической и практической поддержки Киеву с начала незаконной аннексии Россией Крыма и событий на востоке страны.

В частности, в разделе "Открытые двери НАТО" сказано: "В свете устремлений Украины стать членом НАТО, союзники также поддерживают свое решение, принятое на Бухарестском и последующих саммитах".

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ПДЧ, ПОРОШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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