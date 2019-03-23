Петиция за отмену Brexit набрала почти 4 млн подписей

Почти 4 млн британцев подписали петицию с призывом отказаться от выхода Великобритании из ЕС.
На сайте британского парламента в разделе, посвященном петициям, утром в субботу указывается, что на данный момент свои подписи под петицией поставили 3,92 млн человек.
"Британское правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС - это воля народа. Нам нужно дать отпор этому заявлению, показав то, как сильно народ поддерживает сохранение членства Великобритании в ЕС", - говорится в комментарии к петиции.
Парламент страны теперь рассмотрит, станет ли он выносить на дебаты эту петицию, так как она набрала более 100 тыс. голосов. Кроме того, петиция набрала достаточное количество голосов, чтобы и британское правительство дало на нее ответ.
В поддержку петиции выступили многие известные люди, например, актер Хью Грант, актриса Дженифер Сондерс и британский физик Брайан Кокс.
Между тем бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, выступающий за выход Великобритании из ЕС, заявил, что подписи к петиции поступили, в том числе, из России. "Я знаю, что многие из них (подписей - ИФ) из России, поэтому, может быть, стоит начать расследование о вмешательстве, кто знает", - заявил он в эфире британского радио в пятницу.
После этого комитет по петициям британской палаты общин сообщил, что порядка 95% подписей к петиции приходят с территории Великобритании. В комитете подчеркнули, что петицию может подписать любой гражданин Великобритании, в том числе проживающий за пределами страны.
Телеканал BBC сообщил, что подписи к петиции приходят со всего мира, в том числе, небольшое количество поступило из России, Китая и Ирана. Кроме того, одна подпись поступила из КНДР.
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