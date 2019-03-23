Токаев обещает усилить в Казахстане борьбу с коррупцией

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обещает усилить в стране борьбу с коррупцией.
"Будет усилена борьба с коррупцией", - сказал К.Токаев на встрече с населением Туркестанской области.
Слова главы государства приводит в Twitter пресс-службы президента.
"Справедливость в обществе, в первую очередь, связана с исполнительными органами. (...) Основная задача правительства, министерств, акимов (глав администраций - ИФ) на всех уровнях, полиции, прокуратуры, судов - защитить права граждан. В этом смысле моя главная позиция ясна и очевидна - это господство закона", - подчеркнул президент.
К.Токаев находится с рабочей поездкой в южной Туркестанской области Казахстана.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»