Токаев обещает усилить в Казахстане борьбу с коррупцией

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обещает усилить в стране борьбу с коррупцией.

"Будет усилена борьба с коррупцией", - сказал К.Токаев на встрече с населением Туркестанской области.

Слова главы государства приводит в Twitter пресс-службы президента.

"Справедливость в обществе, в первую очередь, связана с исполнительными органами. (...) Основная задача правительства, министерств, акимов (глав администраций - ИФ) на всех уровнях, полиции, прокуратуры, судов - защитить права граждан. В этом смысле моя главная позиция ясна и очевидна - это господство закона", - подчеркнул президент.

К.Токаев находится с рабочей поездкой в южной Туркестанской области Казахстана.