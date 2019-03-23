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СНГ 23.03.2019 15:03

Токаев обещает усилить в Казахстане борьбу с коррупцией

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обещает усилить в стране борьбу с коррупцией.

"Будет усилена борьба с коррупцией", - сказал К.Токаев на встрече с населением Туркестанской области.

Слова главы государства приводит в Twitter пресс-службы президента.

"Справедливость в обществе, в первую очередь, связана с исполнительными органами. (...) Основная задача правительства, министерств, акимов (глав администраций - ИФ) на всех уровнях, полиции, прокуратуры, судов - защитить права граждан. В этом смысле моя главная позиция ясна и очевидна - это господство закона", - подчеркнул президент.

К.Токаев находится с рабочей поездкой в южной Туркестанской области Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КОРРУПЦИЯ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]