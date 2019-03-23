Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 23.03.2019 17:10

Работа казахстанских чиновников будет оцениваться по умению решать проблемы - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев пообещал оценивать работу министров и акимов (глав администраций) по результатам решения ими конкретных проблем.

"Работа министров и акимов будут оцениваться по результатам решения конкретных проблем", - заявил на встрече с населением Туркестанской области К.Токаев, слова которого приводит Twitter пресс-службы президента.

По его словам, для населения необходимо создать инфраструктуру для обеспечения чистой питьевой водой, жильем, рабочими местами и комфортной жизни.

"Важные факторы экономического и общественного развития Казахстана - здоровая нация, развитие здравоохранения и форсирование здорового образа жизни. Основная задача государственных расходов - решение вопросов простых людей", - сказал К.Токаев.

К.Токаев находится с рабочей поездкой в южной Туркестанской области Казахстана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, МИНИСТРЫ, ОЦЕНКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]