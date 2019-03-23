Работа казахстанских чиновников будет оцениваться по умению решать проблемы - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев пообещал оценивать работу министров и акимов (глав администраций) по результатам решения ими конкретных проблем.

"Работа министров и акимов будут оцениваться по результатам решения конкретных проблем", - заявил на встрече с населением Туркестанской области К.Токаев, слова которого приводит Twitter пресс-службы президента.

По его словам, для населения необходимо создать инфраструктуру для обеспечения чистой питьевой водой, жильем, рабочими местами и комфортной жизни.

"Важные факторы экономического и общественного развития Казахстана - здоровая нация, развитие здравоохранения и форсирование здорового образа жизни. Основная задача государственных расходов - решение вопросов простых людей", - сказал К.Токаев.

К.Токаев находится с рабочей поездкой в южной Туркестанской области Казахстана.