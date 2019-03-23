Токаев распорядился сократить траты на имиджевые мероприятия в Казахстане

Прекратить расточительство на государственном уровне потребовал от правительства Казахстана вступивший 20 марта в должность президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Сейчас должны быть резко сокращены проводимые имиджевые мероприятия в центре и регионах. Я даю такое поручение правительству и акимам (главам администраций - ИФ). Нужно прекратить расточительство на государственном уровне", - сказал К.Токаев на встрече с населением Туркестанской области.
Его слова приводит в Twitter пресс-служба президента.
"Государственный бюджет должен быть направлен только на развитие страны и ее безопасность", - добавил К.Токаев.
Президент находится с рабочей поездкой в южной Туркестанской области Казахстана.
Баку приглашает Уругвай воспользоваться транзитными возможностями Азербайджана для выхода на азиатские рынки
Баку и Монтевидео довольны началом экспорта в Уругвай нефти из Азербайджана
Президент Алиев соболезнует в связи с многочисленными жертвами крушения парома в Ираке
"Татнефть" ведет переговоры по участию в СП в Казахстане, Узбекистане, Ираке - компания
Украина должна выплатить $15,7 млрд по внешнему долгу в этом году
Нефть продолжает дешеветь на фоне общего неприятия риска, Brent опустилась до $66,6 за баррель
У берегов Норвегии эвакуируют 1,3 тыс человек с потерявшего ход круизного лайнера
Заболевающих раком легких в Москве стало значительно больше за 15 лет - главный пульмонолог Минздрава РФ
Около 90 детей и взрослых отравились из-за воды в дагестанском Хасавюрте
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»