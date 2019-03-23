Токаев распорядился сократить траты на имиджевые мероприятия в Казахстане

Прекратить расточительство на государственном уровне потребовал от правительства Казахстана вступивший 20 марта в должность президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Сейчас должны быть резко сокращены проводимые имиджевые мероприятия в центре и регионах. Я даю такое поручение правительству и акимам (главам администраций - ИФ). Нужно прекратить расточительство на государственном уровне", - сказал К.Токаев на встрече с населением Туркестанской области.

Его слова приводит в Twitter пресс-служба президента.

"Государственный бюджет должен быть направлен только на развитие страны и ее безопасность", - добавил К.Токаев.

Президент находится с рабочей поездкой в южной Туркестанской области Казахстана.