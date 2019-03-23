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СНГ 23.03.2019 16:21

Зеленский сообщил о подготовке законопроекта о лишении неприкосновенности президента Украины

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента страны, народных депутатов и судей.

"Пусть это прозвучит как популизм, но в таком формате никто не предлагал и не читал в программах других кандидатов: это снятие неприкосновенности с президента, с депутатов и судей. Все это должно быть в одном законе желательно", - сказал он в программе "Интервью с кандидатом в президенты" на телеканале ICTV.

При этом В.Зеленский отметил, что Верховная Рада может снять неприкосновенность с президента, но заблокировать снятие ее с депутатов.

Отвечая на замечание о том, что неприкосновенность депутатов и президента записана в Конституции Украины, а неприкосновенность судей является "немного другим" вопросом, В.Зеленский сказал: "Наши правовые эксперты и юристы уже готовят этот законопроект. Посмотрим".

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]