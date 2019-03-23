Зеленский сообщил о подготовке законопроекта о лишении неприкосновенности президента Украины

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента страны, народных депутатов и судей.
"Пусть это прозвучит как популизм, но в таком формате никто не предлагал и не читал в программах других кандидатов: это снятие неприкосновенности с президента, с депутатов и судей. Все это должно быть в одном законе желательно", - сказал он в программе "Интервью с кандидатом в президенты" на телеканале ICTV.
При этом В.Зеленский отметил, что Верховная Рада может снять неприкосновенность с президента, но заблокировать снятие ее с депутатов.
Отвечая на замечание о том, что неприкосновенность депутатов и президента записана в Конституции Украины, а неприкосновенность судей является "немного другим" вопросом, В.Зеленский сказал: "Наши правовые эксперты и юристы уже готовят этот законопроект. Посмотрим".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»