Юристы президента США Дональда Трампа Руди Джулиани и Джей Секулов заявили, что приветствуют завершение расследования дела о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

"Мы довольны тем, что спецпрокурор передал свой доклад генеральному прокурору в соответствии с правилами. Генпрокурор Барр определит, что теперь следует предпринять", - отметили они в переданном американским СМИ заявлении.

Спецпрокурор Роберт Мюллер должен был определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Москвой. Пока о содержании его доклада данных нет.