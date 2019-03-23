Заболевающих раком легких в Москве стало значительно больше за 15 лет - главный пульмонолог Минздрава РФ

Число больных раком легких в Москве существенно выросло за последние полтора-два десятилетия, сообщил главный пульмонолог Минздрава РФ, руководитель НИИ пульмонологии Александр Чучалин.

"В Москве более 80 тысяч больных с раком лёгких и, думаю, на 15-20 тысяч их стало больше за 15-20 лет", - сказал А.Чучалин "Интерфаксу" в субботу.

По его словам, за этот период сильно выросло количество больных женщин: раньше их было около 10%, теперь - треть от всех больных. В том числе растет количество заболевающих среди некурящих.

Ранее на "круглом столе" А.Чучалин попросил власти Москвы разработать программу по защите детей от экологически обусловленных заболеваний, а МГУ - научную программу, "которая позволит ставить диагноз, если заболевание произошло вследствие такого-то экологического фактора, в том числе это должно касаться онкогенов".

По его словам, дети сильнее страдают в результате воздействия реагентов на улицах из-за невысокого роста, "они вдыхают больше".

Помимо болезней лёгких, в том числе онкологических, использование реагентов, по словам врача, может влиять на ухудшение зрения, кожные и психологические заболевания.

Он отметил, что в городе много загрязнений, и "Москва - один из самых агрессивных в плане экологии городов из-за транспорта, промышленности и того, как город убирается, и нужно искать пути, чтобы исправить это".

Профессор кафедры инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ Владимир Королев на "круглом столе" отметил, что "мало кто обращает внимание на то, что опасное воздействие оказывают не реагенты, а продукты их гидролиза", и именно благодаря этой особенности и выдаются заключения о безопасности использования реагентов.

Между тем, в результате использования реагентов на дорогах образуется "каша", по сути, представляющая собой щёлочь, разъедающую и кожу, и лапы животных. Также "нагрузка на биоту около дорог превышена в 100 раз, в результате она гибнет, по цепочке уничтожаются и растения", отметил учёный.

Он считает, что повлиять на использование реагентов в городе практически невозможно, но нужно требовать от властей соблюдения "количества используемых реагентов, их концентрации, последующей утилизации и запрета на их применение на территориях, где находятся дети, больные, в местах рекреации". Вообще же правильнее было бы использовать гранитную крошку и песок, а после использования - собирать их, промывать и в следующем году использовать заново, как это делается в некоторых западных странах, отметил В.Королев.