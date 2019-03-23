Путин и Эрдоган планируют провести 8 апреля заседание Совета сотрудничества высшего уровня РФ и Турции - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что визит главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана планируется на 8 апреля, лидеры двух стран проведут заседание Совета сотрудничества высшего уровня.

"Да. Готовится заседание Высшего совета", - сказал Д.Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, ожидается ли 8 апреля визит Р.Эрдогана, как об этом заявила турецкая сторона.

Ранее пресс-служба президента РФ сообщала о том, что в апреле в Москве под председательством двух президентов запланировано заседание Совета сотрудничества высшего уровня РФ и Турции.

Кроме того, В.Путин и Р.Эрдоган договорились вместе принять участие в открытии перекрестного Года культуры России и Турции, которое намечено на 8 апреля в Большом театре в Москве.

Последний раз президенты РФ и Турции встречались 14 февраля в Сочи в рамках трехстороннего саммита стран - гарантов Астанинского процесса, в котором также принял участие иранский лидер Хасан Рухани.