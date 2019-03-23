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Регион 23.03.2019 13:59

Путин и Эрдоган планируют провести 8 апреля заседание Совета сотрудничества высшего уровня РФ и Турции - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что визит главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана планируется на 8 апреля, лидеры двух стран проведут заседание Совета сотрудничества высшего уровня.

"Да. Готовится заседание Высшего совета", - сказал Д.Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, ожидается ли 8 апреля визит Р.Эрдогана, как об этом заявила турецкая сторона.

Ранее пресс-служба президента РФ сообщала о том, что в апреле в Москве под председательством двух президентов запланировано заседание Совета сотрудничества высшего уровня РФ и Турции.

Кроме того, В.Путин и Р.Эрдоган договорились вместе принять участие в открытии перекрестного Года культуры России и Турции, которое намечено на 8 апреля в Большом театре в Москве.

Последний раз президенты РФ и Турции встречались 14 февраля в Сочи в рамках трехстороннего саммита стран - гарантов Астанинского процесса, в котором также принял участие иранский лидер Хасан Рухани.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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