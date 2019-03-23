Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде в Пакистане

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял в Исламабаде в качестве почетного гостя участие в военном параде, посвященном Национальному дню Пакистана, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
«В военном параде с участием представителей вооруженных сил многих государств наша страна была представлена парадным расчетом Азербайджанской армии», - говорится в сообщении.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»