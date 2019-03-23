Тереза Мэй предложила британским депутатам напрямую обсудить с ней Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила членам британской палаты общин напрямую поговорить с ней о дальнейшем развитии ситуации с Brexit, сообщает в субботу телеканал Sky News.

Также в письме к британским депутатам премьер заявила, что может не вынести сделку по Brexit в палату общин на третье голосование.

"Если будет казаться, что недостаточное число депутатов поддерживает сделку, чтобы вновь вынести ее на голосование, или же если парламент вновь ее отвергнет, мы можем до 12 апреля попросить о продлении (сроков Brexit - ИФ)", - отметила она в письме.

Всего, написала Т.Мэй, у депутатов теперь есть четыре варианта развития событий. Так, Великобритания может отменить Brexit, выйти из ЕС без соглашения, вновь отложить сроки Brexit или же согласовать сделку и выйти из ЕС 22 мая.

Т.Мэй в пятницу прервала свое участие в саммите ЕС в Брюсселе, чтобы вернуться в Лондон и попробовать заручиться поддержкой еще хотя бы 76 членов парламента для третьего голосования по Brexit.

Изначально, в соответствии с Лиссабонским договором, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако участники саммита ЕС 21 марта решили перенести эту дату.

Если члены парламента согласуют сделку по Brexit на голосовании на следующей неделе, то сроки Brexit будут продлены до 22 мая. Этого продления должно быть достаточно, чтобы британский парламент успел принять несколько сотен законов, необходимых для упорядоченного выхода из ЕС. В то же время, Великобритания при таком варианте сможет покинуть ЕС до выборов в Европарламент, а значит, не должна будет участвовать в них.

Если парламент не сможет согласовать сделку, что, по мнению СМИ, является наиболее вероятным исходом, то сроки Brexit будут перенесены на 12 апреля 2019 года. Это - последний день, когда страны ЕС могут принять декрет об участии в выборах в Европарламент. В период до 12 апреля, в таком случае, Великобритании предстоит принять участие в экстренном саммите Европейского совета. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что, если парламент не согласует сделку, то Великобритания, если она хочет избежать так называемого "жесткого" Brexit, должна будет предложить новые варианты решения проблемы.

Он отметил, что у Великобритании сейчас остаются четыре варианта: Brexit со сделкой, без сделки, более продолжительный перенос сроков Brexit или его отмена.

Два предыдущих голосования по Brexit в британском парламенте провалились. Январское голосование стало самым большим поражением в истории для британского правительства: тогда сделку поддержали 202 члена палаты общин, 432 депутата ее отвергли. Второе голосование по Brexit прошло 12 марта, тогда за сделку проголосовали 242 депутата, против - 391.

В британскую палату общин входят 650 депутатов, в прошлом голосовании по Brexit принимали участие 634 из них. Чтобы провести сделку через парламент, Т.Мэй необходимо заручиться поддержкой как минимум 318 депутатов.