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Внешняя политика 23.03.2019 15:26

Президент Алиев соболезнует в связи с многочисленными жертвами крушения парома в Ираке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту Ирака Бахраму Салеху в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения парома на реке Тигр близ города Мосул.

"Уважаемый господин президент, известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения парома на реке Тигр вызвало у меня чувство глубокой скорби», - говорится в тексте соболезновании, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

И.Алиев от своего имени и от имени всего азербайджанского народа выразил глубокие соболезнования президенту Ирака, а также родным и близким погибших в результате трагедии.

Более 100 человек погибли в результате крушения 21 марта парома на реке Тигр в Ираке близ Мосула. Причиной потопления парома, вероятно, стала перегруженность.

Р.Бабаев

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Тэги: ИРАК, ПРЕЗИДЕНТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]