Президент Алиев соболезнует в связи с многочисленными жертвами крушения парома в Ираке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту Ирака Бахраму Салеху в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения парома на реке Тигр близ города Мосул.
"Уважаемый господин президент, известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения парома на реке Тигр вызвало у меня чувство глубокой скорби», - говорится в тексте соболезновании, опубликованного на сайте президента Азербайджана.
И.Алиев от своего имени и от имени всего азербайджанского народа выразил глубокие соболезнования президенту Ирака, а также родным и близким погибших в результате трагедии.
Более 100 человек погибли в результате крушения 21 марта парома на реке Тигр в Ираке близ Мосула. Причиной потопления парома, вероятно, стала перегруженность.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»