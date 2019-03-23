Президент Алиев соболезнует в связи с многочисленными жертвами крушения парома в Ираке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту Ирака Бахраму Салеху в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения парома на реке Тигр близ города Мосул.

"Уважаемый господин президент, известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения парома на реке Тигр вызвало у меня чувство глубокой скорби», - говорится в тексте соболезновании, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

И.Алиев от своего имени и от имени всего азербайджанского народа выразил глубокие соболезнования президенту Ирака, а также родным и близким погибших в результате трагедии.

Более 100 человек погибли в результате крушения 21 марта парома на реке Тигр в Ираке близ Мосула. Причиной потопления парома, вероятно, стала перегруженность.

Р.Бабаев