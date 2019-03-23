Жертвами авиаудара в Афганистане стали более десятка мирных жителей - СМИ

Не менее 13 мирных жителей погибли в результате авиаудара в афганской провинции Кундуз, сообщил в субботу телеканала Tolo News, со ссылкой местных жителей.
Отмечается, что авиаудар был нанесен ночью афганскими и иностранными силами по селениям Талока и Тап-э-Кхауак Пак на окраине города Кундуз.
"Погибли 13 членов двух семей, включая детей и женщин, все они являются гражданскими лицами", - приводит телеканал слова жителей.
Между тем Министерство обороны Афганистана заявило, что во время совместного авиаудара в северных провинциях были убиты не менее 58 боевиков экстремистского движения "Талибан" (запрещено в РФ), включая командиров. Согласно заявлению, в ходе операций на земле погибли четверо "коммандос" и еще пятеро получили ранения. В заявлении не упоминается о жертвах среди гражданского населения в ходе операций.
По данным ООН, в 2018 году в Афганистане было убито рекордное количество мирных жителей: организация зарегистрировала более 3,8 тыс. случаев гибели мирных жителей, в том числе 927 детей.
В докладе Миссии ООН в Афганистане говорится, что виновниками большинства жертв среди гражданского населения являются антиправительственные силы.
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