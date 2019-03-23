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СНГ 23.03.2019 20:23

Порошенко расценил встречи Медведчука и Бойко в Москве как направленные против Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа", члена партии "За жизнь" Виктора Медведчука в Россию и их переговоры с руководством правительства и "Газпрома" направлены против Украины.

"Экономику они обсуждают... Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую иголку, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов, и они сейчас уже все утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас", - сказал П.Порошенко на совете регионального развития в Черновицкой области в субботу.

Он выразил мнение, что руководство России, убедившись, что не может победить Украину на фронте, хочет изменить ее изнутри и сменить власть.

"Москва видит силу НАТО, и она не отважится напасть на силу альянса", - сказал П.Порошенко.

"У Путина поэтому есть план изменить тактику (...) - сменить власть в Украине изнутри, поскольку тогда станет возможным и изменение нашего европейского и евроатлантического курса", - добавил украинский президент.

22 марта в Москве прошла встреча оппозиционных украинских политиков Ю.Бойко и В.Медведчука с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. На встрече поднимался вопрос о продолжении транзита российского газа по Украине, создания газотранспортного консорциума, прямых закупок газа у РФ, а также возможности торгово-экономического сотрудничества двух стран.

В ходе переговоров А.Миллер поддержал предложение В.Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

В тот же день глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что СБУ даст оценку этому визиту.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ПОЛИТИКИ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]