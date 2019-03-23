Порошенко расценил встречи Медведчука и Бойко в Москве как направленные против Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа", члена партии "За жизнь" Виктора Медведчука в Россию и их переговоры с руководством правительства и "Газпрома" направлены против Украины.
"Экономику они обсуждают... Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую иголку, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов, и они сейчас уже все утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас", - сказал П.Порошенко на совете регионального развития в Черновицкой области в субботу.
Он выразил мнение, что руководство России, убедившись, что не может победить Украину на фронте, хочет изменить ее изнутри и сменить власть.
"Москва видит силу НАТО, и она не отважится напасть на силу альянса", - сказал П.Порошенко.
"У Путина поэтому есть план изменить тактику (...) - сменить власть в Украине изнутри, поскольку тогда станет возможным и изменение нашего европейского и евроатлантического курса", - добавил украинский президент.
22 марта в Москве прошла встреча оппозиционных украинских политиков Ю.Бойко и В.Медведчука с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. На встрече поднимался вопрос о продолжении транзита российского газа по Украине, создания газотранспортного консорциума, прямых закупок газа у РФ, а также возможности торгово-экономического сотрудничества двух стран.
В ходе переговоров А.Миллер поддержал предложение В.Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.
В тот же день глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что СБУ даст оценку этому визиту.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»