Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал в субботу победу над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии.
"Сирийские демократические силы объявили, что пал последний бастион ИГ. Я воздаю честь нашим партнерам и армиям международной коалиции, частью которой является Франция. Они с решимостью боролись против террористов за нашу безопасность", - написал французский президент в своем "Твиттере".
"Мы не забудем жертв ИГ. Пройденный сегодня этап имеет огромное значение: устранена главная опасность для нашей страны", - отметил Э.Макрон.
В то же время он подчеркнул: "Но угроза остается, и борьба против террористических групп должна продолжаться".
Как сообщалось, ополченцы из Сирийских демократических сил объявили в субботу об освобождении последней территории, удерживаемой террористической группировкой "Исламское государство" в населенном пункте Багуз.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что террористическая группировка ИГ полностью разгромлена в Сирии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»