Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.03.2019 20:49

Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал в субботу победу над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии.

"Сирийские демократические силы объявили, что пал последний бастион ИГ. Я воздаю честь нашим партнерам и армиям международной коалиции, частью которой является Франция. Они с решимостью боролись против террористов за нашу безопасность", - написал французский президент в своем "Твиттере".

"Мы не забудем жертв ИГ. Пройденный сегодня этап имеет огромное значение: устранена главная опасность для нашей страны", - отметил Э.Макрон.

В то же время он подчеркнул: "Но угроза остается, и борьба против террористических групп должна продолжаться".

Как сообщалось, ополченцы из Сирийских демократических сил объявили в субботу об освобождении последней территории, удерживаемой террористической группировкой "Исламское государство" в населенном пункте Багуз.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что террористическая группировка ИГ полностью разгромлена в Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СИРИЯ, ИГ


Похожие новости


Макрон требует принять "сильные решения" против беспорядков Президент Франции соболезнует в связи с терактами в Новой Зеландии Макрон приветствует решение президента Алжира отказаться от участия в выборах Макрон предлагает обсудить, как ЕС обустроить Европу Макрон призвал оставить в прошлом разногласия с Италией Макрон намерен посетить Ирак через несколько месяцев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]