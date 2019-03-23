Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо и председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн подписали меморандум о взаимопонимании в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь", сообщают в субботу итальянские СМИ.

Речь идет о сотрудничестве в рамках проектов "Экономический пояс Шелкового пути" и "Инициатива морского Шелкового пути XXI века".

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте и председатель КНР Си Цзиньпин присутствовали на церемонии подписания. Церемония подписания прошла в вилле Мадама, расположенной в нескольких километрах от Ватикана.

Европейские СМИ со ссылкой на текст меморандума сообщали, что в нем стороны обещают сотрудничать в развитии автомобильных и железных дорог, мостов, гражданской авиации, портов, сферы энергетики. Также в документе говорится о том, что Китай стремится сотрудничать с ЕС в вопросе инвестиций.

Желание Италии сотрудничать с Китаем вызывает обеспокоенность в США и ЕС, так как участие в проекте "Один пояс - один путь" дает Китаю доступ к таким секторам инфраструктуры этой входящей в G7 страны, как телекоммуникации и порты, отмечало агентство Bloomberg.

Из-за обеспокоенности со стороны США и ЕС Италия и Китай были вынуждены сократить число подписываемых документов, сообщает газета "Репубблика".

Дж.Конте на этой неделе заявил, что внимание Италии к инициативе "законно и оправдано с учетом наших национальных интересов". По его словам, меморандум "не представляет никакого риска и полностью соответствует стратегии ЕС". Ранее итальянский премьер подчеркивал, что меморандум - это "не международное соглашение, а необязательное рамочное соглашение".

Замминистра иностранных дел КНР Ван Чао в преддверии визита Си Цзиньпина заявил, что в процессе реализации выдвинутой Китаем инициативы формирования нового "Шелкового пути", названного "Один пояс - один путь", неизбежно возникнут аспекты недопонимания.

После подписания меморандума Си Цзиньпин направится в Палермо.

"Один пояс и один путь" - проект Китая по созданию глобальной инфраструктуры торговых путей, объединяющий два других проекта - "Экономический пояс шелкового пути" и "Морской Шелковый Путь 21 века".