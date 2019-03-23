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Происшествия 23.03.2019 17:49

Около 90 детей и взрослых отравились из-за воды в дагестанском Хасавюрте

Власти Дагестана выясняют причину загрязнения воды в дагестанском Хасавюрте, из-за которой произошло массовое отравление, сообщили в субботу агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Минздрава республики.

"Острой кишечной инфекцией заболели 72 ребенка и 14 взрослых. Это произошло в городе Хасавюрте. По предварительным данным, отравление произошло из-за воды. Специалисты Роспотребнадзора ищут источник загрязнения", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе регионального правительства сообщили, что на место ЧП выехал председатель правительства республики Артем Здунов.

"А.Здунов прибыл в город Хасавюрте. Он созвал оперативный штабом локализации вспышки заболеваемости острой кишечной инфекции в городе", - сказал представитель правительства.

"В первую очередь надо обеспечить подвозную воду и оповестить население о необходимости кипятить воду. Помимо этого, с привлечением молодых медиков и волонтерского корпуса необходимо организовать подомовой обход для профилактических бесед с жильцами", - сказал, по его словам, А.Здунов.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ДЕТИ, ОТРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]