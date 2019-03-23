Помпео не считает ситуации с Голанами и Крымом одинаковыми

Вашингтон не демонстрирует политику двойных стандартов, вводя санкции против России из-за Крыма и при этом желая признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Sky News, которое опубликовал госдеп США.
"Нет, совсем нет", - сказал М.Помпео, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент США Дональд Трамп, по словам М.Помпео, в ситуации с Голанскими высотами признает "реальность на местах, а также ситуацию с безопасностью, которая необходима для защиты государства Израиль".
Также М.Помпео отметил, что Вашингтон не считает такую позицию США нарушением резолюций СБ ООН.
Ранее Д.Трамп написал в Twitter, что "настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами".
Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года. В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.
СБ ООН не признал этого решения. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»