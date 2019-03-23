Столица Казахстана официально стала носить название Нур-Султан

Столица Казахстана официально стала называться городом Нур-Султан, сообщила пресс-служба Минюста Казахстана.
Текст закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" о переименовании столицы страны в город Нур-Султан размещен в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Казахстана.
В Минюсте республики агентству "Интерфакс-Казахстан" подтвердили, что с данного момента столица страны носит название Нур-Султан.
В субботу новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон и указ о переименовании Астаны в Нур-Султан - в честь первого главы республики Нурсултана Назарбаева.
Нурсултан - сложносоставное имя. С арабского оно переводится как "нур" - "сияние, свет" и "султан" - "правитель, властный".
После принесения присяги 20 марта К.Токаев выступил с инициативой переименовать столицу Астану в Нур-Султан, а также увековечить первого президента страны Н.Назарбаева в названии центральных улиц городов. В тот же день парламент на совместном заседании палат, рассмотрев в двух чтениях, принял закон о внесении поправки в Конституцию о переименовании Астаны.
Между тем в четверг и пятницу в Астане и Алматы прошли стихийные митинги несогласных с переименованием столицы. По данным очевидцев, в Астане были задержаны порядка 60 человек, в Алматы - около 20. В департаментах полиции этих городов информацию о задержаниях не комментируют.
Изначально город, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 году он был переименован в Целиноград. В 1992-1998 гг город назывался Акмола. В декабре 1997 года столица Казахстана была по инициативе Н.Назарбаева перенесена из Алматы в Акмолу, которую в мае 1998 года переименовали в Астану (в переводе с казахского языка - "столица").
Переименовать столицу в честь Н.Назарбаева политики и общественники предлагали неоднократно. В последний раз, в ноябре 2016 года, казахстанские депутаты предложили переименовать столицу в Нурсултан или Назарбаев, однако глава государства выступил против этого.
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