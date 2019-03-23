Британский МИД напомнил, что борьба с ИГ еще не окончена

Глава МИД Великобритании Джереми Хант после заявлений об освобождении от террористической группировки "Исламское государство" последнего поселения в Сирии напомнил, что борьба с организацией еще не закончена.
"Сегодняшнее освобождения последней территории с Сирии от ИГ - это историческое достижение. Но борьба еще не окончена. Мы решительно сохраняем нашу приверженность устранить реальную угрозу, которую группировка ИГ и ее токсичная идеология представляет для людей в Сирии, Ираке и по всему миру", - написал он в субботу в Twitter.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала окончательное освобождение территории Сирии от ИГ "исторической вехой", которая была бы невозможна без работы антитеррористической коалиции и британских военных.
Она также подчеркнула, что мировому сообществу не следует "упускать из виду ту угрозу, которую представляет ИГ".
Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в субботу об освобождении последней территории, удерживаемой террористической группировкой "Исламское государство".
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что ИГ в Сирии полностью разгромлена.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»