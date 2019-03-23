Баку приглашает Уругвай воспользоваться транзитными возможностями Азербайджана для выхода на азиатские рынки

Азербайджан и Уругвай выражают готовность предпринять конкретные шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече со своим уругвайским коллегой Родольфо Нин Новоа подчеркнул, что ряд латиноамериканских государств уже вышли на азиатский регион с использованием транзитно-транспортной инфраструктуры, проходящей через территорию Азербайджана, пригласил Монтевидео также воспользоваться имеющимися в этой связи возможностями», - сказано в сообщении.
На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений, подчеркнута важность проведения анализа сотрудничества, охватывающего сферы экономики, АПК, энергетики, транспорта, образования, культуры и туризма, и реализации конкретных шагов в указанных направлениях.
Э.Мамедъяров подчеркнул, что Уругвай в 2018 году вошел в число пяти стран, в которые Азербайджан экспортировал наибольшие объемы нефти, что «является примером успешного развития двусторонних торговых связей».
Глава МИД Азербайджана поблагодарил уругвайскую сторону за поддержку справедливой позиции Баку по армяно-азербайджанскому конфликту. В свою очередь, Р.Новоа выразил заинтересованность Монтевидео в дальнейшем углублении связей с Баку, добавив, что Уругвай выступает за урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках международного права.
Э.Мамедъяров, отмечая наличие взаимовыгодного сотрудничества между Баку и Монтевидео в рамках международных организаций, выразил надежду на участие на высоком уровне уругвайской стороны в саммите Движения неприсоединения в октябре текущего года в Баку.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»