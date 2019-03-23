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Происшествия 23.03.2019 20:46

У берегов Норвегии эвакуируют 1,3 тыс человек с потерявшего ход круизного лайнера

Спасатели проводят в субботу у берегов Норвегии эвакуацию 1,3 тыс. пассажиров и членов экипажа с круизного лайнера Viking Sky, сообщает Sky News.

Инцидент произошел у западного побережья страны. У судна отказали двигатели. Людей эвакуируют на вертолетах.

Погодные условия в районе проведения операции - сложные. Поначалу волны относили потерявший ход лайнер в сторону берега. Затем удалось запустить один из двигателей, и ситуация нормализовалась.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, СУДНО, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]