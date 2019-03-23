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СНГ 23.03.2019 22:02

Роскосмос сообщил о корректировке орбиты МКС

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли в рамках подготовки к стыковке грузового корабля "Прогресс-МС-11", сообщили в субботу в госкорпорации Роскосмос.

"Проведена коррекция орбиты Международной космической станции с целью формирования баллистических условий для запуска и стыковки грузового корабля "Прогресс-МС11", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в социальных сетях.

По данным госкорпорации, для осуществления маневра в 17:22 мск включили двигатель грузового корабля "Прогресс-МС-10", время его работы составило 342,3 сек. "В результате станция получила приращение скорости на 0,69 м/сек", - отмечается в сообщении.

В Роскосмосе сообщили расчетные параметры орбиты МКС: минимальная высота над поверхностью Земли - 408,8 км, максимальная высота - 428,8 км.

Высоту орбиты МКС подняли более чем на 1 км.

Запуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-11" запланирован на 4 апреля 2019 года. Как сообщал "Интерфакс", запуск будет застрахован в СК "АльфаСтрахование" на 3,58 млрд рублей, говорилось в материалах тендера "Роскосмоса" на портале госзакупок.

Грузовик доставит на МКС около 2 тонн грузов: топливо, воду, воздух, продукты, запчасти и научное оборудование.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, МКС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]