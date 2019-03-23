Роскосмос сообщил о корректировке орбиты МКС

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли в рамках подготовки к стыковке грузового корабля "Прогресс-МС-11", сообщили в субботу в госкорпорации Роскосмос.
"Проведена коррекция орбиты Международной космической станции с целью формирования баллистических условий для запуска и стыковки грузового корабля "Прогресс-МС11", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в социальных сетях.
По данным госкорпорации, для осуществления маневра в 17:22 мск включили двигатель грузового корабля "Прогресс-МС-10", время его работы составило 342,3 сек. "В результате станция получила приращение скорости на 0,69 м/сек", - отмечается в сообщении.
В Роскосмосе сообщили расчетные параметры орбиты МКС: минимальная высота над поверхностью Земли - 408,8 км, максимальная высота - 428,8 км.
Высоту орбиты МКС подняли более чем на 1 км.
Запуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-11" запланирован на 4 апреля 2019 года. Как сообщал "Интерфакс", запуск будет застрахован в СК "АльфаСтрахование" на 3,58 млрд рублей, говорилось в материалах тендера "Роскосмоса" на портале госзакупок.
Грузовик доставит на МКС около 2 тонн грузов: топливо, воду, воздух, продукты, запчасти и научное оборудование.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»