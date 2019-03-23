Американский Конгресс готовится к отчету по расследованию Мюллера

Конгресс США готовится к тому, чтобы ознакомится с ключевыми положениями из доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, сообщают в субботу американские СМИ.
Так, демократы из палаты представителей договорились организовать групповую беседу по телефону в ожидании подробностей по докладу, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники. Демократы хотят обсудить свою дальнейшую стратегию и шаги после того, как Р.Мюллер передал доклад генпрокурору Уильяму Барру.
Демократы после передачи доклада У.Барру, стали давить на него, чтобы он опубликовал доклад целиком, отмечают СМИ.
В свою очередь, некоммерческий исследовательский центр Electronic Privacy Information Center (EPIC) подал иск против Минюста США. В нем организация требует опубликовать доклад Р.Мюллера, так как он представляет "огромный интерес для общественности".
Сам У.Барр в пятницу передал юридическим комитетам сената и палаты представителей письмо, в котором он сообщил, что готов поделиться с ними в субботу "основными заключениями" из доклада.
В это время президент США Дональд Трамп находится на поле для гольфа во Флориде, сообщает Associated Press. В его расписании не запланировано никаких публичный мероприятий на субботу.
В Белом доме доклад Р.Мюллера пока не получали, отмечает агентство.
По данным издания The Hill, У.Барр пока не назначил время выступления перед комитетами.
В ночь на субботу стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору.
Р.Мюллер должен был определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Москвой. Пока о содержании его доклада данных нет.
Доклад, составленный Р.Мюллером, конфиденциальный, именно У.Барр будет решать, в каком объеме его представлять Конгрессу и общественности.
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