Американский Конгресс готовится к отчету по расследованию Мюллера

Конгресс США готовится к тому, чтобы ознакомится с ключевыми положениями из доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, сообщают в субботу американские СМИ.

Так, демократы из палаты представителей договорились организовать групповую беседу по телефону в ожидании подробностей по докладу, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники. Демократы хотят обсудить свою дальнейшую стратегию и шаги после того, как Р.Мюллер передал доклад генпрокурору Уильяму Барру.

Демократы после передачи доклада У.Барру, стали давить на него, чтобы он опубликовал доклад целиком, отмечают СМИ.

В свою очередь, некоммерческий исследовательский центр Electronic Privacy Information Center (EPIC) подал иск против Минюста США. В нем организация требует опубликовать доклад Р.Мюллера, так как он представляет "огромный интерес для общественности".

Сам У.Барр в пятницу передал юридическим комитетам сената и палаты представителей письмо, в котором он сообщил, что готов поделиться с ними в субботу "основными заключениями" из доклада.

В это время президент США Дональд Трамп находится на поле для гольфа во Флориде, сообщает Associated Press. В его расписании не запланировано никаких публичный мероприятий на субботу.

В Белом доме доклад Р.Мюллера пока не получали, отмечает агентство.

По данным издания The Hill, У.Барр пока не назначил время выступления перед комитетами.

В ночь на субботу стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору.

Р.Мюллер должен был определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Москвой. Пока о содержании его доклада данных нет.

Доклад, составленный Р.Мюллером, конфиденциальный, именно У.Барр будет решать, в каком объеме его представлять Конгрессу и общественности.