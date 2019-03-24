Трамп назвал побеждённых боевиков ИГ неудачниками, пообещал продолжить борьбу с терроризмом

Президент США Дональд Трамп в субботу назвал боевиков террористической организации ИГ трусами и неудачниками, вновь заявив о ликвидации их "халифата".

В то же время президент предостерег, что время от времени группировка, несмотря на поражение, может вновь заявлять о себе.

"Хотя время от времени эти трусы снова будут появляться, они потеряли весь свой авторитет и власть. Они неудачники, и всегда будут неудачниками", - говорится в заявлении президента, распространенном журналистами Белого дома.

Д.Трамп пообещал, что США будут оставаться бдительными в отношении ИГ.

"Мы сохраним бдительность в отношении ИГ, объединяя мировые силы по борьбе с терроризмом, чтобы бороться с ИГ до тех пор, пока она не будет полностью повержена, вне зависимости от того, где она действует", - заявил Д.Трамп.

Американский президент был подчеркнул, что США совместно с партнерами по глобальной коалиции по борьбе с ИГ, курдскими Сирийскими демократическими силами и силами безопасности Ирака "освободили все подконтрольную ИГ территорию Сирии и Ирака от "халифата" на 100%".

Д.Трамп также обратился к молодежи, призвав ее не верить пропаганде ИГ.

"Всем молодым людям в интернете, которые верят в пропаганду ИГ: вы погибните, если присоединитесь к ним. Лучше подумайте о том, как прожить замечательную жизнь", - констатировал президент США.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в пятницу заявила журналистам на "Борту номер один", что территориальная структура группировки ИГ - так называемый "халифат" - полностью разгромлена в Сирии.

"Халифат ИГ в Сирии на 100 процентов уничтожен", - заявила С.Сандерс.

Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в субботу об освобождении последней территории, удерживаемой ИГ.

Д.Трамп в пятницу показал журналистам лист бумаги с картами Ирака и Сирии. На одной из них, как пояснил президент, обозначена территория, которую контролировала ИГ на момент президентских выборов в США в ноябре 2016 года. Эта карта заполнена красным цветом, обозначающим ИГ.

"А вот ИГ сейчас", - заявил президент, показывая на вторую, пустую карту.