Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.03.2019 09:00

Трамп назвал побеждённых боевиков ИГ неудачниками, пообещал продолжить борьбу с терроризмом

Президент США Дональд Трамп в субботу назвал боевиков террористической организации ИГ трусами и неудачниками, вновь заявив о ликвидации их "халифата".

В то же время президент предостерег, что время от времени группировка, несмотря на поражение, может вновь заявлять о себе.

"Хотя время от времени эти трусы снова будут появляться, они потеряли весь свой авторитет и власть. Они неудачники, и всегда будут неудачниками", - говорится в заявлении президента, распространенном журналистами Белого дома.

Д.Трамп пообещал, что США будут оставаться бдительными в отношении ИГ.

"Мы сохраним бдительность в отношении ИГ, объединяя мировые силы по борьбе с терроризмом, чтобы бороться с ИГ до тех пор, пока она не будет полностью повержена, вне зависимости от того, где она действует", - заявил Д.Трамп.

Американский президент был подчеркнул, что США совместно с партнерами по глобальной коалиции по борьбе с ИГ, курдскими Сирийскими демократическими силами и силами безопасности Ирака "освободили все подконтрольную ИГ территорию Сирии и Ирака от "халифата" на 100%".

Д.Трамп также обратился к молодежи, призвав ее не верить пропаганде ИГ.

"Всем молодым людям в интернете, которые верят в пропаганду ИГ: вы погибните, если присоединитесь к ним. Лучше подумайте о том, как прожить замечательную жизнь", - констатировал президент США.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в пятницу заявила журналистам на "Борту номер один", что территориальная структура группировки ИГ - так называемый "халифат" - полностью разгромлена в Сирии.

"Халифат ИГ в Сирии на 100 процентов уничтожен", - заявила С.Сандерс.

Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в субботу об освобождении последней территории, удерживаемой ИГ.

Д.Трамп в пятницу показал журналистам лист бумаги с картами Ирака и Сирии. На одной из них, как пояснил президент, обозначена территория, которую контролировала ИГ на момент президентских выборов в США в ноябре 2016 года. Эта карта заполнена красным цветом, обозначающим ИГ.

"А вот ИГ сейчас", - заявил президент, показывая на вторую, пустую карту.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ТЕРРОРИСТЫ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Трамп выразил надежду на завершение повышения ставок ФРС и скорое соглашение с Китаем Трамп предложил направить $500 млн на помощь партнерам США в борьбе со "злонамеренным" влиянием России Президент Эстонии едет в США обсуждать вопросы безопасности Представитель госдепартамента США посетовал, что СМИ не называют лидера оппозиции Венесуэлы Гуайдо президентом Трамп заявил, что рассчитывает на переизбрание в 2020 году на пост президента Мадуро обвинил США в разжигании кризиса в Венесуэле для начала войны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]