19-я акция протестного движения "желтых жилетов" прошла в субботу во Франции значительно спокойнее, чем многие предыдущие, объявил в субботу вечером глава МВД страны Кристоф Кастанер.
"Все заявленные манифестации прошли нормально", - приводят слова министра французские СМИ.
По данным К.Кастанера, в целом по Франции 40,5 тыс. человек приняли участие в очередной акции, в том числе в Париже - 5 тыс. (в 18-й акции 16 марта участвовали 32,3 тыс., из них - около 10 тыс. в Париже).
Достаточно мирная разрешенная демонстрация в Париже, колонна которой прошла от площади Данфер-Рошро до Монмартра, сопровождалась усиленным нарядом полиции. После 17:00 местного времени (19:00 мск) манифестанты начали расходиться. При этом под конец акции не обошлось без некоторой напряженности.
В частности, столкновения с полицией были отмечены на бульваре Страсбург, где полиции пришлось применить слезоточивый газ. Инциденты между участниками акции и силами порядка имели место на площади Республики.
По сведениям телеканала TF1, в Париже задержано более 80 человек. В целом по стране - более 230, из них 172 взяты под стражу.
СМИ сообщают о столкновениях манифестантов с полицией в Монпелье.
Острое противостояние манифестантов и сил порядка произошло в Ницце, где в ожидании визита председателя КНР Си Цзиньпина в эту субботу были приняты чрезвычайные меры безопасности. Несколько сотен "желтых жилетов" пытались прорваться в запрещенный властями периметр. Стражи порядка применили слезоточивый газ и гранаты для разгона толпы.
В субботней акции приняли участие "желтые жилеты" в Лилле, Нанте, Лионе, Меце, Бордо и других городах.
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