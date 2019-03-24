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Дальнее зарубежье 24.03.2019 10:26

19-я акция "желтых жилетов" во Франции прошла без крупных беспорядков

19-я акция протестного движения "желтых жилетов" прошла в субботу во Франции значительно спокойнее, чем многие предыдущие, объявил в субботу вечером глава МВД страны Кристоф Кастанер.

"Все заявленные манифестации прошли нормально", - приводят слова министра французские СМИ.

По данным К.Кастанера, в целом по Франции 40,5 тыс. человек приняли участие в очередной акции, в том числе в Париже - 5 тыс. (в 18-й акции 16 марта участвовали 32,3 тыс., из них - около 10 тыс. в Париже).

Достаточно мирная разрешенная демонстрация в Париже, колонна которой прошла от площади Данфер-Рошро до Монмартра, сопровождалась усиленным нарядом полиции. После 17:00 местного времени (19:00 мск) манифестанты начали расходиться. При этом под конец акции не обошлось без некоторой напряженности.

В частности, столкновения с полицией были отмечены на бульваре Страсбург, где полиции пришлось применить слезоточивый газ. Инциденты между участниками акции и силами порядка имели место на площади Республики.

По сведениям телеканала TF1, в Париже задержано более 80 человек. В целом по стране - более 230, из них 172 взяты под стражу.

СМИ сообщают о столкновениях манифестантов с полицией в Монпелье.

Острое противостояние манифестантов и сил порядка произошло в Ницце, где в ожидании визита председателя КНР Си Цзиньпина в эту субботу были приняты чрезвычайные меры безопасности. Несколько сотен "желтых жилетов" пытались прорваться в запрещенный властями периметр. Стражи порядка применили слезоточивый газ и гранаты для разгона толпы.

В субботней акции приняли участие "желтые жилеты" в Лилле, Нанте, Лионе, Меце, Бордо и других городах.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]