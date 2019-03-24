В результате взрыва бытового газа в Габале пострадали 4 человека – МЧС

Взрыв бытового газа произошел в одноэтажном доме в Габалинском районе Азербайджана, пострадали четыре человека, сообщается на сайте МЧС.

«Взрыв произошел в подвале четырехкомнатного одноэтажного дома. Взрывная волна разрушила

пол здания, на стенах дома появились трещины», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной происшествия послужила утечка бытового газа.

Р.Бабаев