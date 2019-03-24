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Происшествия 24.03.2019 10:46

В результате взрыва бытового газа в Габале пострадали 4 человека – МЧС

Взрыв бытового газа произошел в одноэтажном доме в Габалинском районе Азербайджана, пострадали четыре человека, сообщается на сайте МЧС.

«Взрыв произошел в подвале четырехкомнатного одноэтажного дома. Взрывная волна разрушила

пол здания, на стенах дома появились трещины», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной происшествия послужила утечка бытового газа.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]