В результате взрыва бытового газа в Габале пострадали 4 человека – МЧС

Взрыв бытового газа произошел в одноэтажном доме в Габалинском районе Азербайджана, пострадали четыре человека, сообщается на сайте МЧС.
«Взрыв произошел в подвале четырехкомнатного одноэтажного дома. Взрывная волна разрушила
пол здания, на стенах дома появились трещины», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной происшествия послужила утечка бытового газа.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»