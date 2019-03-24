Британские министры потребуют отставки Мэй - газета

По его данным, они планируют озвучить это требование на встрече министров в понедельник.
"Конец близок. Через 10 дней она не будет премьером", - сообщил изданию один собеседник.
По словам другого, "доверие к ней начало падать, нельзя быть членом кабинета, который прячет голову в песок".
The Sunday Times отмечает, что как минимум шесть министров из числа противников Т.Мэй, выступают за то, чтобы пост главы правительства занял де-факто вице-премьер Дэвид Лидингтон.
Источник издания в кабинете министров сообщил: "Работа Дэвида (Лидингтона) будет заключаться в том, чтобы обеспечить продление (переговоров) с ЕС, найти консенсус в том, что касается новой политики относительно Brexit".
Среди других возможных претендентов на премьерский пост The Sunday Times называет нынешнего главу МИД Джереми Ханта и министра по делам окружающей среды Майкла Гоува.
Кризис в британском правительстве разгорается на фоне приближения 29 марта, даты, на которую первоначально был запланирован выход Великобритании из ЕС. Однако ранее на этой неделе Т.Мэй обратилась к ЕС с просьбой перенести Brexit на 30 июня.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»