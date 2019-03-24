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В Таллине запретят использование пластиковой посуды на общественных мероприятиях

Власти Таллина с осени вводят запрет на использование одноразовой пластиковой посуды на общественных мероприятиях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе эстонской столицы.

"Цель введения ограничений заключается в том, чтобы снизить образование вредных для окружающей среды отходов из пластика, повысить сознательность людей и поддержать применение повторно используемой посуды", - сказала вице-мэр Таллина Зюлейха Измайлова, чьи слова приводит пресс-служба.

В сообщении отмечается, что на проводимых в Таллине общественных мероприятиях будет запрещено использовать для сервировки одноразовую посуду и приборы, в состав которых входит пластик.

При этом разрешается использовать посуду и приборы из биоразлагаемого пластика, которые поддаются компостированию и соответствуют эстонскому стандарту EVS-EN 13432 (требования к утилизации отходов посредством компостирования и биодеградации - ИФ) или другому соответствующему стандарту.

В пресс-службе подчеркнули, что организаторы мероприятий будут обязаны обеспечить сортировку отходов таким образом, чтобы в каждом месте сбора мусора были маркированные контейнеры хотя бы трех типов: для смешанных бытовых отходов, биоразлагаемых отходов и упаковок.

Вместо одноразовой посуды, в состав которой входит пластик, можно будет использовать посуду и приборы из картона, дерева, бамбука, пальмовых листьев, сахарного тростника или другого компостируемого материала. Также можно использовать обычную посуду, которая будет выдаваться за залог.

В соответствии с постановлением городского собрания, использование бутылок и банок с обозначением выданной под залог тары на общественных мероприятиях регулироваться не будет.

Данные изменения вступают в силу 1 октября 2019 года.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ТАЛЛИН, ПЛАСТИК, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]