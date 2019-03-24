В Таллине запретят использование пластиковой посуды на общественных мероприятиях

Власти Таллина с осени вводят запрет на использование одноразовой пластиковой посуды на общественных мероприятиях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе эстонской столицы.
"Цель введения ограничений заключается в том, чтобы снизить образование вредных для окружающей среды отходов из пластика, повысить сознательность людей и поддержать применение повторно используемой посуды", - сказала вице-мэр Таллина Зюлейха Измайлова, чьи слова приводит пресс-служба.
В сообщении отмечается, что на проводимых в Таллине общественных мероприятиях будет запрещено использовать для сервировки одноразовую посуду и приборы, в состав которых входит пластик.
При этом разрешается использовать посуду и приборы из биоразлагаемого пластика, которые поддаются компостированию и соответствуют эстонскому стандарту EVS-EN 13432 (требования к утилизации отходов посредством компостирования и биодеградации - ИФ) или другому соответствующему стандарту.
В пресс-службе подчеркнули, что организаторы мероприятий будут обязаны обеспечить сортировку отходов таким образом, чтобы в каждом месте сбора мусора были маркированные контейнеры хотя бы трех типов: для смешанных бытовых отходов, биоразлагаемых отходов и упаковок.
Вместо одноразовой посуды, в состав которой входит пластик, можно будет использовать посуду и приборы из картона, дерева, бамбука, пальмовых листьев, сахарного тростника или другого компостируемого материала. Также можно использовать обычную посуду, которая будет выдаваться за залог.
В соответствии с постановлением городского собрания, использование бутылок и банок с обозначением выданной под залог тары на общественных мероприятиях регулироваться не будет.
Данные изменения вступают в силу 1 октября 2019 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»