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Внешняя политика 24.03.2019 11:30

Баку и Асунсьон планируют создать совместную Торговую палату

Баку и Асунсьон выступают за расширение экономического сотрудничества и укрепление взаимного политического диалога, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Министры иностранных дел Азербайджана и Парагвая Эльмар Мамедъяров и Луис Альберто Кастильони в ходе двусторонней встречи в Асунсьоне пришли к мнению создать Азербайджано-Парагвайскую торговую палату с целью расширения экономических связей», - говорится в сообщении.

Главы МИД выразили удовлетворение уровнем двусторонних политических отношений, обсудили механизмы укрепления политического диалога. Стороны обменялись мнениями по возможностям сотрудничества в сельскохозяйственной, транспортной, инвестиционной, образовательной и других сферах и пришли к соглашению о создании договорно-правовой базы, направленной на развитие сотрудничества по вышеупомянутым направлениям.

Э.Мамедъяров информировал Л.Кастильони о переговорах по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, высоко оценил принятую Палатой депутатов Национального конгресса Парагвая резолюцию, осуждающую Ходжалинский геноцид.

Глава МИД Азербайджана выразил надежду на участие на высоком уровне парагвайской стороны в саммите Движения неприсоединения, который пройдет в октябре текущего года в Баку.

Э.Мамедъяров пригласил своего парагвайского коллегу с официальным визитом в Баку, Л.Кастильони принял приглашение.

По итогам встречи стороны подписали межправительственное соглашение об освобождении от визовых ограничений владельцев дипломатических, официальных или служебных паспортов.

В ходе первого официального визита в Парагвай глава МИД Азербайджана также провел встречи с председателями Сената и Палаты депутатов Конгресса Виктором Гонсалесом и Вольтером Хармсом, соответственно. Стороны подчеркнули важность укрепления межпарламентских связей и организации взаимных визитов представителей законодательных органов двух стран с целью развития двусторонних отношений.

Р.Бабаев

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Тэги: ПАРАГВАЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]