Баку и Асунсьон планируют создать совместную Торговую палату

Баку и Асунсьон выступают за расширение экономического сотрудничества и укрепление взаимного политического диалога, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.
«Министры иностранных дел Азербайджана и Парагвая Эльмар Мамедъяров и Луис Альберто Кастильони в ходе двусторонней встречи в Асунсьоне пришли к мнению создать Азербайджано-Парагвайскую торговую палату с целью расширения экономических связей», - говорится в сообщении.
Главы МИД выразили удовлетворение уровнем двусторонних политических отношений, обсудили механизмы укрепления политического диалога. Стороны обменялись мнениями по возможностям сотрудничества в сельскохозяйственной, транспортной, инвестиционной, образовательной и других сферах и пришли к соглашению о создании договорно-правовой базы, направленной на развитие сотрудничества по вышеупомянутым направлениям.
Э.Мамедъяров информировал Л.Кастильони о переговорах по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, высоко оценил принятую Палатой депутатов Национального конгресса Парагвая резолюцию, осуждающую Ходжалинский геноцид.
Глава МИД Азербайджана выразил надежду на участие на высоком уровне парагвайской стороны в саммите Движения неприсоединения, который пройдет в октябре текущего года в Баку.
Э.Мамедъяров пригласил своего парагвайского коллегу с официальным визитом в Баку, Л.Кастильони принял приглашение.
По итогам встречи стороны подписали межправительственное соглашение об освобождении от визовых ограничений владельцев дипломатических, официальных или служебных паспортов.
В ходе первого официального визита в Парагвай глава МИД Азербайджана также провел встречи с председателями Сената и Палаты депутатов Конгресса Виктором Гонсалесом и Вольтером Хармсом, соответственно. Стороны подчеркнули важность укрепления межпарламентских связей и организации взаимных визитов представителей законодательных органов двух стран с целью развития двусторонних отношений.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»