Выборы в парламент проходят в Таиланде впервые с 2011 года

Первые за восемь лет парламентские выборы проходят в воскресенье в Таиланде, сообщают западные СМИ.
В выборах смогут принять участие 51,4 млн таиландцев, имеющих право голоса. Они выберут 500 депутатов нижней палаты парламента Таиланда, которые на первом заседании должны будут избрать нового главу правительства и членов кабинета.
Сейчас пост премьера занимает генерал Прают Чан-Оча, который пришел к власти в результате военного переворота в 2014 году. Он рассчитывает удержать власть и уже проголосовал.
Избирательные участки будут открыты до 17:00 местного времени. Ожидается, что первые предварительные данные по результатам выборов будут оглашены в 20:00 местного времени.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»